Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну после 10 дней отсутствия. На родине ему прочили арест и дальнейшее судебное преследование из-за того, что он, вопреки решению Верховного суда, все-таки покинул территорию Венесуэлы в конце февраля. Однако, как сообщил сам Гуайдо, при въезде в страну его никто не арестовал, и он смог спокойно пересечь госграницу. Все это произошло на фоне очередных демонстраций и спекуляций в СМИ на тему внешнего военного вмешательства. И если митинги венесуэльцев вполне реальны, то разговоры об интервенции имеют по собой куда меньше оснований, чем кажется на первый взгляд. Как сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах, сейчас Вашингтон не готов вкладываться в силовое решение конфликта, которое потребует слишком много средств.
Больше слов — меньше действий
В понедельник в Венесуэле прошли очередные демонстрации по призыву Хуана Гуайдо, который в этот день вернулся в Каракас из своего турне по странам Латинской Америки. На родине ему прочили наказание за то, что он, вопреки запрету Верховного суда, выехал за рубеж. В частности, одной из таких мер мог стать арест оппозиционера. Тем не менее, в понедельник Хуан Гуайдо, по его словам, беспрепятственно пересек границу и вернулся домой.
На фоне этого продолжаются разговоры о возможной военной интервенции, которые, впрочем, звучат все тише. Как рассказал «Известиям» источник в американских политических кругах, сейчас Вашингтон находится в замешательстве и не имеет четкого плана того, что делать дальше на венесуэльском направлении. По словам собеседника «Известий», Штаты не готовы использовать опцию внешнего военного вмешательства, поскольку это потребует больших затрат, в том числе и финансовых.
— Расчет строился на том, чтобы оппозиция при посильной внешней помощи своими силами свергла режим Николаса Мадуро, — поделился источник «Известий». — Однако на деле оказалось, что венесуэльцам не хватило протестного потенциала для самостоятельной смены власти.
Тем временем, риторика США и их союзников не ослабевает. Сам Хуан Гуайдо заявил, что его возможный арест стал бы «последней ошибкой» действующего президента Николаса Мадуро, поскольку главным следствием этого шага оказалась бы «мобилизация населения».
Оппозиционер подчеркнул, что у его международных союзников «есть четкие инструкции на этот случай». В подтверждение угрозы высказался помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, в случае ареста Гуайдо США и союзники дадут решительный ответ. Какой именно будет реакция, господин Болтон не уточнил. С аналогичным призывом обеспечить свободу и безопасность Хуана Гуайдо вчера к Николасу Мадуро обратился и глава МИД Британии Джереми Хант: «На вас устремлены глаза всего мира», — написал дипломат в Twitter.
Депутатская прикосновенность
22 февраля лидер венесуэльской оппозиции прибыл в приграничный город Кукута в Колумбии, в котором расположился центр по распределению гумпомощи для жителей Венесуэлы. За неделю Хуан Гуайдо поучаствовал в заседании Группы Лимы в колумбийской столице Боготе, а также посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. На прошлой неделе контролируемая оппозицией Национальная ассамблея, решения которой все тот же Верховный суд определил в 2016 году как не имеющие силу, постановила: Хуан Гуайдо может находиться за пределами республики «более пяти дней с 23 февраля». Именно тогда начались столкновения на венесуэльско-колумбийской границе из-за поставок в страну американской гуманитарной помощи.
Возвращение оппозиционера не выгодно действующему президенту, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.
— Если Хуан Гуайдо будет за пределами страны, то оппозиция окажется обезглавлена. Один из ключевых оппозиционеров Леопольдо Лопес находится под домашним арестом — его фактически могут арестовать, однако это повлечет еще более ожесточенную политику США, Евросоюза и других стран, — сказал «Известиям» эксперт. — Пока что президент Мадуро контролирует ситуацию в стране, однако, что будет дальше, сейчас трудно сказать.
Збигнев Ивановский обратил внимание на то, что Хуан Гуайдо, будучи главой парламента, должен обладать депутатской неприкосновенностью. В этом его поддержал профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Виктор Хейфец.
— Решение о снятии иммунитета принимает лишь Национальная ассамблея, которую во всем мире воспринимают как легитимный однопалатный парламент Венесуэлы, — сказал он «Известиям». — С юридической точки зрения, депутат обладает неприкосновенностью вне зависимости от того, пересекает он границу или нет. В рамках национальной территории он ей обладает до тех пор, пока парламент эту неприкосновенность не снимет.
По мнению Виктора Хейфеца, в сложившейся обстановке арест Хуана Гуайдо приведет лишь к дальнейшей эскалации и новым экономическим санкциям. На фоне уже введенных ограничений, когда Вашингтон заморозил $7 млрд государственной нефтяной корпорации PDVSA, а ее дочерняя компания Citgo фактически перешла под контроль США, дополнительные меры лягут тяжким грузом на плечи официального Каракаса.