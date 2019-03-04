Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну после 10 дней отсутствия. На родине ему прочили арест и дальнейшее судебное преследование из-за того, что он, вопреки решению Верховного суда, все-таки покинул территорию Венесуэлы в конце февраля. Однако, как сообщил сам Гуайдо, при въезде в страну его никто не арестовал, и он смог спокойно пересечь госграницу. Все это произошло на фоне очередных демонстраций и спекуляций в СМИ на тему внешнего военного вмешательства. И если митинги венесуэльцев вполне реальны, то разговоры об интервенции имеют по собой куда меньше оснований, чем кажется на первый взгляд. Как сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах, сейчас Вашингтон не готов вкладываться в силовое решение конфликта, которое потребует слишком много средств .

Больше слов — меньше действий

В понедельник в Венесуэле прошли очередные демонстрации по призыву Хуана Гуайдо, который в этот день вернулся в Каракас из своего турне по странам Латинской Америки. На родине ему прочили наказание за то, что он, вопреки запрету Верховного суда, выехал за рубеж. В частности, одной из таких мер мог стать арест оппозиционера. Тем не менее, в понедельник Хуан Гуайдо, по его словам, беспрепятственно пересек границу и вернулся домой.

На фоне этого продолжаются разговоры о возможной военной интервенции, которые, впрочем, звучат все тише. Как рассказал «Известиям» источник в американских политических кругах, сейчас Вашингтон находится в замешательстве и не имеет четкого плана того, что делать дальше на венесуэльском направлении. По словам собеседника «Известий», Штаты не готовы использовать опцию внешнего военного вмешательства, поскольку это потребует больших затрат, в том числе и финансовых.

Хуан Фото: REUTERS/Manaure Quintero

— Расчет строился на том, чтобы оппозиция при посильной внешней помощи своими силами свергла режим Николаса Мадуро, — поделился источник «Известий». — Однако на деле оказалось, что венесуэльцам не хватило протестного потенциала для самостоятельной смены власти.

Тем временем, риторика США и их союзников не ослабевает. Сам Хуан Гуайдо заявил, что его возможный арест стал бы «последней ошибкой» действующего президента Николаса Мадуро, поскольку главным следствием этого шага оказалась бы «мобилизация населения» .

Оппозиционер подчеркнул, что у его международных союзников «есть четкие инструкции на этот случай». В подтверждение угрозы высказался помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, в случае ареста Гуайдо США и союзники дадут решительный ответ. Какой именно будет реакция, господин Болтон не уточнил . С аналогичным призывом обеспечить свободу и безопасность Хуана Гуайдо вчера к Николасу Мадуро обратился и глава МИД Британии Джереми Хант: «На вас устремлены глаза всего мира», — написал дипломат в Twitter.

Депутатская прикосновенность

22 февраля лидер венесуэльской оппозиции прибыл в приграничный город Кукута в Колумбии, в котором расположился центр по распределению гумпомощи для жителей Венесуэлы. За неделю Хуан Гуайдо поучаствовал в заседании Группы Лимы в колумбийской столице Боготе, а также посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. На прошлой неделе контролируемая оппозицией Национальная ассамблея, решения которой все тот же Верховный суд определил в 2016 году как не имеющие силу, постановила: Хуан Гуайдо может находиться за пределами республики «более пяти дней с 23 февраля». Именно тогда начались столкновения на венесуэльско-колумбийской границе из-за поставок в страну американской гуманитарной помощи.

Возвращение оппозиционера не выгодно действующему президенту, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Хуан Фото: Global Look Press/dpa/Boris Vergara

— Если Хуан Гуайдо будет за пределами страны, то оппозиция окажется обезглавлена. Один из ключевых оппозиционеров Леопольдо Лопес находится под домашним арестом — его фактически могут арестовать, однако это повлечет еще более ожесточенную политику США, Евросоюза и других стран, — сказал «Известиям» эксперт. — Пока что президент Мадуро контролирует ситуацию в стране, однако, что будет дальше, сейчас трудно сказать.

Збигнев Ивановский обратил внимание на то, что Хуан Гуайдо, будучи главой парламента, должен обладать депутатской неприкосновенностью. В этом его поддержал профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Виктор Хейфец.

— Решение о снятии иммунитета принимает лишь Национальная ассамблея, которую во всем мире воспринимают как легитимный однопалатный парламент Венесуэлы, — сказал он «Известиям». — С юридической точки зрения, депутат обладает неприкосновенностью вне зависимости от того, пересекает он границу или нет. В рамках национальной территории он ей обладает до тех пор, пока парламент эту неприкосновенность не снимет.

По мнению Виктора Хейфеца, в сложившейся обстановке арест Хуана Гуайдо приведет лишь к дальнейшей эскалации и новым экономическим санкциям. На фоне уже введенных ограничений, когда Вашингтон заморозил $7 млрд государственной нефтяной корпорации PDVSA, а ее дочерняя компания Citgo фактически перешла под контроль США, дополнительные меры лягут тяжким грузом на плечи официального Каракаса.