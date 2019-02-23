С чужого голода: гумпомощь венесуэльцам доставят, несмотря ни на что

В эту субботу истекает срок ультиматума, который самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо выдвинул Николасу Мадуро для пропуска в страну конвоев с гуманитарной помощью. Поставки продовольствия и лекарств на границе с Колумбией блокируются сейчас верной законному лидеру страны армией. Кроме того, в четверг Каракас объявил о полном закрытии наземной границы с Бразилией, откуда также обещали прислать помощь. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул военным свой ультиматум: перейти на сторону Хуана Гуайдо и попасть под амнистию или «потерять всё». При этом и венесуэльский оппозиционер, и поддерживающие его американцы дружно умалчивают о том, что именно они будут делать, если армия не дрогнет и останется лояльной Николасу Мадуро.

Важней всего Венесуэла

У администрации президента США Дональда Трампа очень много внутриполитических проблем. Помимо затяжной борьбы за строительство стены от нелегалов на границе с Мексикой (против которого на президента в суд подали власти сразу 16 штатов), во внешнеполитической повестке Вашингтона все еще значится крайне непростая торговая война с Китаем, не менее сложные переговоры с КНДР и в равной степени хлопотные вопросы вывода американских войск из Сирии и Афганистана. Но именно ситуация в Венесуэле — судя по неиссякающему вниманию к этой стране американских официальных лиц — волнует сейчас США больше всего.

В минувший понедельник президент Трамп лично прибыл в Майами, чтобы, по его словам, «провозгласить, что в Латинской Америке грядет новый день». И тут же выдвинул военным Венесуэлы ультиматум — либо поскорей перейти на сторону Хуана Гуйадо, которого сами США и еще десятки стран признали единственным законным лидером, и получить амнистию, либо «потерять всё». Сыскать более благодарную аудиторию для такого заявления, чем в Майами, было сложно: в этом курортном городе на побережье Атлантического океана проживает самая крупная (100 тыс. человек) венесуэльская диаспора, большинство которой явно не относится к сторонникам президента Николаса Мадуро.

Параллельно США не ослабляли усилий и на дипломатическом фронте. Представлявший Америку на недавней Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заявил, что страна «горда» тем, что первой признала Хуана Гуайдо легитимным лидером и прямо призвал страны Евросоюза, которые пока на это не решились, последовать примеру Вашингтона. На данный момент законным президентом Венесуэлы лидера оппозиции сочли 19 из 27 стран ЕС, во вторник с признанием выступила Япония.

Еда с приправой из политики

Еще в середине февраля Гуайдо — спикер Национальной ассамблеи, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, — договорился о поставках гуманитарной помощи для своих сограждан. Но лекарства и продовольствие, оперативно стянутые США в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой, были тут же блокированы военными на мосту имени Симона Боливара. Воззвания оппозиционера к военным мирно пропустить помощь для нуждающихся остались без ответа, и тогда он заявил, что гуманитарная помощь всё равно попадет в страну 23 февраля. Каким образом, он, правда, умолчал.

По оценкам Гуайдо, под угрозой голодной смерти в Венесуэле находятся 300 тыс. человек. И вряд ли он преувеличивает. За последние четыре года, по оценкам ООН, из страны, объятой гиперинфляцией, тотальным дефицитом основных продуктов питания и коллапсом медицинской системы, сбежало более 3 млн человек. У большей части мигрантов, по оценкам медиков, зафиксированы признаки крайнего недоедания.

По мнению Николаса Мадуро, никакой гуманитарной катастрофы в Венесуэле нет, а если чего и не хватает, то виной тому — исключительно американские санкции против Каракаса. Тем не менее помощь от дружественных стран и международных гуманитарных организаций, включая ООН, Каракас все же принимает. В том числе 300 т гуманитарной помощи, преимущественно в виде лекарств, которую в Венесуэлу, по словам Мадуро, направит Россия.

А вот американскую помощь, ради недопуска которой Каракас закрыл сначала морскую границу с Малыми Антильскими островами, а затем с Бразилией, официальные власти Венесуэлы считают «фальшивым шоу». И определенная истина в этом есть.

При этом помочь народу Венесуэлы готовы и в других странах, не испытывающих к Николасу Мадуро никаких симпатий. Но без попыток превратить доставку гуманитарной помощи в политическую пиар-акцию. В немецком МИДе, в частности, «Известями» дали понять, что Берлин выступает за беспрепятственный доступ международной гуманитарной помощи венесуэльцам, но не будет навязывать добро силой.

— Мы по-прежнему обеспокоены бедственным положением венесуэльцев, страдающих от острой нехватки средств, в том числе в сфере здравоохранения. Германия выделила €5 млн на гуманитарную помощь Венесуэле, которая может быть предоставлена, как только это позволят политические условия в стране, — отметили в пресс-службе немецкого внешнеполитического ведомства.

Музыкальный прорыв

В настоящее время гуманитарная помощь для венесуэльцев ждет своего часа в трех пунктах: в колумбийской Кукуте, в граничащей с Венесуэлой бразильской провинции Рорайма и на карибском острове Курасао. Дополнительные средства для закупки еды, воды и лекарств — сразу $100 млн — планируют собрать в ходе благотворительного концерта в пятницу вечером. Его организует британский миллиардер Ричард Брэнсон, пригласивший испаноязычных звезд спеть песни прямо под носом у венесуэльских военных — на мосту Симона Боливара на колумбийской части границы. Музыка «откроет границы, чтобы гуманитарная помощь наконец достигла тех миллионов, которые в ней нуждаются», уверенно заявил Брэнсон.

При этом никто не может хотя бы примерно пояснить, как именно гумпомощь пройдет в Венесуэлу, если армия так и не пропустит конвои добровольно. Выразив надежду на «мирную передачу власти», президент Трамп дал понять, что «ни один из вариантов не исключен».

Эксперт РИСИ по региону Латинской Америки Игорь Пшеничников уверен, что США сделают все для обострения обстановки в Венесуэле ради свержения президента Николаса Мадуро. Начиная от провоцирования столкновений с полицией и армией и заканчивая подстрекательством к нападению на госучреждения.

— США пытаются провоцировать обострение ситуации в расчете на то, что оно так или иначе приведет кризис к такой грани, за которой последует кровопролитие. Это может стать удобным поводом для США к прямому вооруженному вмешательству — силами либо самой американской армии, либо дружественных стране армий государств Латинской Америки, — сказал эксперт «Известиям».

Сами США устами советника президента Джона Болтона заверяют, что американские военные не будут переступать границу и останутся координировать распределение гумпомощи в Колумбии. Однако не все готовы верить этому на слово. На днях испанское издание ABC со ссылкой на свои источники сообщило, что наряду с тремя военно-транспортными самолетами Пентагона с гуманитарной помощью в Колумбию прибыли сотни американских солдат.