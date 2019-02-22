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Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Генерала национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю взяли в плен индейцы народности пемон около границы с Бразилией. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи Америко де Грасия.

Генерал был захвачен во время инцидента в венесуэльском штате Боливар, когда нацгвардия открыла огонь по индейцам, попытавшимся заблокировать машины военных.

«Местные жители удерживают генерала нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — цитирует агентство Грасия.

Отмечается, что в инциденте как минимум двое индейцев погибли, еще 22 были ранены. О потерях нацгвардейцев не сообщается, известно только, что кроме генерала в плен попали три солдата.

Нацгвардия пытается перекрыть границу, участок которой сторонники венесуэльской оппозиции пытались удержать для доставки гуманитарной помощи.

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что закрывает границу с Бразилией и изучает возможность закрытия границы с Колумбией.

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