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Венесуэла закроет границу с пограничными островами

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Фото: ТАСС/Владимир Костырев
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Венесуэла намерена закрыть свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао и пересмотреть с ними отношения. Об этом в среду, 20 февраля, заявила в ходе пресс-конференции вице-президент страны Делси Родригес.

«Эти меры приняты, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его», — цитирует ее портал UrduPoint

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По словам Родригес, в отношении Кюрасао меры имеют неопределенный характер. Этот остров является одним из центров сбора гуманитарной помощи, которую правительство президента Николаса Мадуро не хочет пускать в страну.

Ранее 20 февраля агентство Reuters сообщило, что власти латиноамериканской страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море, к которым, в частности, относятся Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Таким образом, это делает невозможным прибытие в Венесуэлу транспорта с этих островов.

Причина закрытия не называлась, однако до этого лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза хотят передать Боливарианской республике гуманитарную помощь на $18 млн. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал заблокировать прибытие всякой гумпомощи от ЕС.

В этот же день посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал информацию о закрытии венесуэльских морских границ ложной.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Его поддержали Россия, Китай и ряд других стран. США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд стран южноамериканского континента. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской республики.

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