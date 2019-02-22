На границе Венесуэлы произошли столкновения военных с индейцами

Солдаты армии Венесуэлы открыли огонь по коренному населению рядом с границей Бразилии, сообщает газета The Washington Post в пятницу, 22 февраля.

Рано утром военный конвой подошел к контрольно-пропускному пункту в деревне Кумаракапай. Сторонники венесуэльской оппозиции пытались удержать участок южной границы с Бразилией для доставки гуманитарной помощи.

Мирные жители пытались заблокировать военные машины, но силовики открыли огонь из автоматов. Как минимум два человека, мужчина и женщина, были убиты. Еще 12 человек ранены, трое из них — серьезно.

Стычку уже осудила администрация президента США Дональда Трампа.

Днем ранее, 21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией. Он сообщил о своих намерениях после того, как власти соседней страны пообещали направить в его страну гуманитарную помощь.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.