Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вечером 21 февраля закрывает границу с Бразилией и изучает возможность закрытия границы с Колумбией, сообщает Reuters.

Лидер объявил о своих намерениях после того, как власти Бразилии пообещали направить в его страну гуманитарную помощь.

В качестве аргумента Мадуро привел ситуацию в приграничном колумбийском городе Кукута, где находится один из центров распределения грузов. 17 февраля как минимум три самолета США доставили туда гуманитарную помощь. По его словам, доставка груза — это «дешевое шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

Ранее 20 февраля агентство Reuters сообщило, что власти латиноамериканской страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море, к которым, в частности, относятся Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Таким образом, это делает невозможным прибытие в Венесуэлу транспорта с этих островов.

Причина закрытия не называлась, однако до этого лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза хотят передать Боливарианской Республике гуманитарную помощь на $18 млн. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал заблокировать прибытие всякой гумпомощи от ЕС.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.