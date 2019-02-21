Мадуро пообещал сделать Венесуэлу мощной региональной державой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать страну мощной державой всего региона независимо от политической ситуации. Об этом 21 февраля сообщает «РИА Новости».

По словам президента, правые силы хотят задушить развитие Венесуэлы, «чтобы она не стала одной из мощных стран Латинской Америки».

Он также призвал обеспечить независимость страны в экономическом, технологическом и промышленном плане.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.