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В Кремле прокомментировали начало поставок гумпомощи в Венесуэлу

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поставки американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, которые должны начаться в субботу, 23 февраля.

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За день до этого лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку гумпомощи в республику. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

По словам Пескова, в Москве рассчитывают на то, что законноизбранному руководству во главе с президентом Николасом Мадуро удастся не допустить ухудшения обстановки в стране.

«Мы надеемся, что законные власти Венесуэлы сделают всё необходимое, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутренней напряженности», — заявил он в пятницу, 22 февраля.

Накануне, как пишет Vanguardia Liberal, Гуайдо прибыл вчера на границу с Колумбией, куда должны были приехать его сторонники. Один из пунктов сбора гуманитарных грузов находится неподалеку от этого места — в колумбийском городе Кукута. Представители оппозиции уже заявили, что в эти выходные, когда сотни тысяч венесуэльцев получат гумпомощь, они «будут ближе к тому, чтобы начать продвигать республику вперед».

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств. Позднее венесуэльский лидер заявил, что считает доставку гуманитарной помощи в страну предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

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