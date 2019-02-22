Гуайдо подписал первый «президентский» указ

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом, подписал 21 февраля указ под номером 001, разрешающий поставку гуманитарной помощи в страну.

«В моем качестве главнокомандующего боливарианскими национальными вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и, следовательно, приказываю различным элементам этих сил, чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией», — написал он в Twitter.

Тем же указом Гуайдо отменил приказ избранного президента Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией.

Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы также одобрил доступ гуманитарной помощи.

Мадуро неоднократно выступал против поступления на территорию страны иностранных грузов, опасаясь переброски «помощи» из США.

По его словам, таким образом Вашингтон стремится уничтожить суверенитет республики.

23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие.

Москва отметила, что страны Запада потворствуют попытке госпереворота в Венесуэле и нарушают международное право.

20 февраля в бундестаге согласились с тем, что признание Гуайдо является сомнительным и противоречит международном законам.