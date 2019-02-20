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В Берлине назвали признание Гуайдо нарушением международного права

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Признание Германией венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента, является сомнительным и противоречит международному праву, пишет телеканал Das Erste со ссылкой на доклад бундестага.

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В документе отмечается, что позицией в отношении Венесуэлы Берлин отошел от традиционной практики официально признавать только государства, а не отдельные правительства.

Кроме того, если рассматривать действия немецкого правительства с точки зрения принципа о невмешательстве во внутренние дела других государств, они идут в разрез с международным правом.

«Правительство движется по тонкому льду. Проводя политику признания сообщников США, оно потеряло все возможности внести свой вклад в политическое решение», –– приводит телеканал заявление депутата от фракции левых Хайке Хензеля.

Решение Берлина подставили под сомнение и эксперты. Они отметили, что было странно признавать главой государства политика, который никак не доказал свою эффективность на руководящих постах.

23 января на фоне акций протеста в Венесуэле спикер парламента и глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Активную поддержку политику оказали США. Также легитимным Гуайдо признали Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Избранного в прошлом году и действующего президента страны Николаса Мадуро поддержали Россия, Мексика, Куба, Китай и другие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Запада в отношении Венесуэлы попыткой обойти международное право, так как согласно ему кризис в Венесуэле является внутренним делом страны. Тем не менее США и их партнеры пытаются сместить законного президента.

19 февраля Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы.

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