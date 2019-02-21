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Дипломат рассказал о подготовке провокации США на границе Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Соединенные Штаты планируют 23 февраля совершить провокацию на границе  Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи. Об этом 21 февраля заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Видимо, находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую, несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей прямо в Совете Безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

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Так Полянский ответил на выступление постпреда США Джонатана Коэна, который обсуждая ситуацию в Центральноафриканской республике (ЦАР) повторил выдуманную историю, в которой военные инструкторы из России подвергли пыткам местного торговца.

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что закрывает границу с Бразилией и изучает возможность закрытия границы с Колумбией.

20 февраля агентство Reuters сообщило, что Каракас закрыл морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море.

Причина закрытия не называлась, однако до этого лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза хотят передать его стране гуманитарную помощь на $18 млн. При этом Мадуро обещал заблокировать прибытие всякой гумпомощи от ЕС.

8 февраля Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

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