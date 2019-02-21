Дипломат рассказал о подготовке провокации США на границе Венесуэлы

Соединенные Штаты планируют 23 февраля совершить провокацию на границе Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи. Об этом 21 февраля заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Видимо, находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую, несомненную провокацию на колумбийско-венесуэльской границе, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей прямо в Совете Безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

Так Полянский ответил на выступление постпреда США Джонатана Коэна, который обсуждая ситуацию в Центральноафриканской республике (ЦАР) повторил выдуманную историю, в которой военные инструкторы из России подвергли пыткам местного торговца.

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что закрывает границу с Бразилией и изучает возможность закрытия границы с Колумбией.

20 февраля агентство Reuters сообщило, что Каракас закрыл морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море.

Причина закрытия не называлась, однако до этого лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза хотят передать его стране гуманитарную помощь на $18 млн. При этом Мадуро обещал заблокировать прибытие всякой гумпомощи от ЕС.

8 февраля Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.