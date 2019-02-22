Берни Сандерс отказался признать легитимность Гуайдо

Бывший кандидат на пост президента США, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс отказался признать легитимность лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, пишет The American Mirror.

При этом президентские выборы, которые прошли в Венесуэле в прошлом году, политик назвал нечестными. В этой связи он высказал мнение, что Соединенные Штаты должны помочь установлению демократии в этой стране.

«Я считаю, что есть серьезные вопросы к последним (президентским выборам. — Ред.) и есть масса людей, которые считают, что они были мошенническими… США следует работать с международным сообществом над тем, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы», — отметил Сандерс.

Сенатор пояснил, что он не призывает к отстранению от власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Однако последний, по его мнению, должен провести новые президентские выборы, которые продемонстрируют реальное количество и поддержку его сторонников.

19 февраля Сандерс объявил о своем желании участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. За сутки после своего заявления политик успел собрать на избирательную компанию почти $5,9 млн.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств. Позднее венесуэльский лидер заявил, что считает доставку гуманитарной помощи в страну предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

19 февраля Мадуро призвал Гуайдо провести голосование. Однако тот отказывается объявлять легитимные выборы в государстве. 21 февраля лидер оппозиции, объявивший себя главой государства, подписал свой первый «президентский указ», разрешающий поставку гуманитарной помощи в страну.