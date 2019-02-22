Вице-президент Венесуэлы готовится приехать в Москву

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес может в ближайшее время посетить Россию. Об этом 22 февраля сообщил замглавы министерства иностранных дел латиноамериканской страны Иван Хиль.

«В нашем механизме консультаций всегда есть визиты. У меня нет деталей визита, но, возможно, он состоится очень скоро. У меня нет расписания вице-президента, но у нас происходят частые контакты, так что это очень возможно», — цитирует его агентство «РИА Новости».

23 января в Венесуэле на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств. Позднее венесуэльский лидер заявил, что считает доставку гуманитарной помощи в страну предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.