«Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть»

Венесуэла будет и дальше отвергать гуманитарную помощь, которую оппозиция пытается транспортировать из-за рубежа. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Он отметил, что столь жесткое противодействие касается исключительно американских товаров, которые в республике вообще не считают гуманитарной помощью. Дипломат также рассказал, как официальное руководство страны воспринимает информацию о возможном силовом вмешательстве извне, и прокомментировал визит вице-президента США Майка Пенса в Боготу параллельно с очередным заседанием Группы Лимы. На нем 12 стран западного полушария и лидер оппозиции Хуан Гуайдо обсудили усиление дипломатического давления на Каракас.

— Ситуация с поступлением в Венесуэлу гуманитарной помощи стала еще одним камнем преткновения в политическом кризисе. Почему официальный Каракас отказывается от товаров, которые оппозиция хотела переправить через границу в минувшую субботу?

— Для начала оговорюсь, что то, что предлагают Соединенные Штаты и их сателлиты, мы не воспринимаем как гуманитарную помощь. Нашу точку зрения разделяют и такие авторитетные международные гуманитарные организации, как Международный комитет Красного Креста (организация сообщила о незаконном использовании эмблемы на фоне столкновений в Венесуэле. Люди, не являющиеся сотрудниками Красного Креста и Красного Полумесяца, носят эти эмблемы на границах Колумбии и Бразилии с Венесуэлой. — «Известия») и Организация Объединенных Наций (Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность политизацией гумпомощи. — «Известия»).

Поскольку мы отказываемся принять эти товары, Штаты хотят переправить их на нашу территорию насильственным образом. Колумбия закрыла свою границу, мы же со своей стороны закрыли лишь три моста, соединяющие наши страны. Исходя из международного права закрытие границ означает запрет на ее пересечение. Вашингтон прекрасно понимал, что в этом случае с нашей стороны будет оказано сопротивление, и тем не менее направил гумконвой в нашу сторону. Безусловно, в таких условиях, да еще и при провокациях с колумбийской стороны, которые есть на видеороликах, опубликованных в соцсетях, были возможны и раненые, и убитые. Единственная цель произошедшего — создать на границе напряженную ситуацию, которая бы позволила провести наступление против нашей страны.

— Получается, руководство Венесуэлы и дальше будет бороться с поступлением гумконвоев из-за границы?

— Конечно, мы будем с этим бороться. Здесь, кстати, следует добавить, что США направляют продукты, которые никто не проверял. Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования. Их не проверила ни одна организация, которые занимается такими проверками во всем мире, — речь идет, в частности, о Красном Кресте.

— При том, что Каракас так жестко отвергает помощь от США, принимает ли он товары от других стран?

— Да, мы ввозим гуманитарную помощь. Например, от России мы приняли одно судно с 7 т медицинской продукции на борту. Ничего страшного из-за этого не произошло, потому что мы знаем, что такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней.

Также наш президент заявил о готовности принять помощь от Европейского союза, которая включает и продовольствие, и медицинское оборудование, и лекарства (на прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас принял гуманитарно-техническую помощь ЕС по линии ООН, запросив $2 млрд для финансирования поставок лекарств. — «Известия»). И мы готовы за это платить. Посмотрим. Пока ответа от Брюсселя не было.

В отношении Евросоюза возникает целый ряд вопросов. Раз в ЕС так обеспокоены судьбой нашего населения, то почему они не снимают введенные против Венесуэлы санкции, чтобы мы смогли купить все, что нам нужно? Почему отказываются вернуть нам золото, которое мы разместили в Банке Англии? Почему похищают наши предприятия, как это произошло с Citgo, «дочкой» нашей нефтяной компании PDVSA, в США? Здесь прослеживаются двойные стандарты. Они не стремятся вернуть в нашу страну демократию — они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть.

— Сейчас в СМИ много предположений о том, будет ли венесуэльский вопрос решен через силовое вмешательство извне. Готовятся ли к такому сценарию в Каракасе?

— Наш президент неоднократно говорил, что мы хотим решать всё мирным путем. Мы не ищем никакой конфронтации, однако отвергаем всяческое вмешательство со стороны США и их союзников и сателлитов. Речь идет о Колумбии, Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае, Коста-Рике, где недавно вторглись в наше посольство и украли документы и деньги. Они не говорят об этом открыто, однако исключать того, что они готовят военное вмешательство против нашей страны, нельзя. Вчера в Колумбии находились вице-президент США Майк Пенс и американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс (его связывают с поддержкой так называемых «эскадронов смерти» в Латинской Америке и тайными поставками американского оружия в Иран. — «Известия»). Мы помним, что этот человек натворил в Центральной Америке в 1980-е годы. Это человек, который думает только о военных решениях.

Мы ждем, мы готовимся, но параллельно работаем над тем, чтобы урегулировать все наши проблемы с оппозицией мирным путем.