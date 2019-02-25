Переходят границы: действия Хуана Гуайдо и США грозят Венесуэле войной

Стремление лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо и его западных покровителей подготовить мировое сообщество к силовому сценарию свержения президента Николаса Мадуро ведет к началу гражданской войны. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации. Столкновения на границах, начавшиеся из-за попыток доставить в страну гуманитарный груз из США, уже привели к жертвам: два человека погибли и около 300 получили ранения. Опрошенные «Известиями» эксперты и политики считают, что попытки навязать Венесуэле американскую «помощь» и разрыв дипотношений между Каракасом и Боготой подводят ситуацию к опасной черте.

Гуманитарный набег

Самопровозглашенный президент Хуан Гуйадо, как и американские политики, пытается решать проблемы путем ультиматумов. Так, 23 февраля истек срок требования оппозиции пропустить в Венесуэлу конвои с гуманитарной помощью через границу с Колумбией и Бразилией. Однако верные Николасу Мадуро военные подразделения «подарок от Дяди Сэма» не приняли: часть грузовиков была сожжена, а другим пришлось развернуться. На границах прибытия машин ждали сотни оппозиционеров, которые намеревались во что бы то ни стало провести их в страну. В итоге это привело к столкновениям, в которых около 300 человек были ранены и двое погибли. Когда стало известно, что перебросить гумпомощь в страну активно помогали колумбийские власти, Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с «фашистским правительством Колумбии».

Венесуэла Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на грузовике с гуманитарной помощью для Венесуэлы в Кукуте Фото: REUTERS/Marco Bello

Повышенный интерес к делам Каракаса проявляет Дональд Трамп, которому, казалось бы, должно хватать других проблем — от стены на границе с Мексикой до предстоящего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома уже успел призвать венесуэльских военных перейти на сторону Хуана Гуайдо и получить амнистию. Иначе они рискуют «потерять всё», заявил американский президент. Причин обещать что-то военнослужащим суверенного государства он, к слову, называть не стал. Спасают ситуацию лишь обещания амнистии и от Хуана Гуайдо, который внезапно оказался с Трампом на одной волне.

Между тем на выходных после истории с гумпомощью международное давление на официальный Каракас усилилось. Госсекретарь Майк Помпео не смог сдержать своих переживаний и фактически намекнул на возможный силовой сценарий «урегулирования» кризиса.

«США примут меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле. Теперь пришло время действовать, чтобы поддержать нужды отчаявшегося венесуэльского народа», — написал в Twitter американский дипломат.

А Хуан Гуайдо призвал международное сообщество приготовиться рассмотреть все варианты разрешения ситуации.

«События вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться», — в лучших традициях американской администрации сообщил в своем микроблоге Хуан Гуайдо.

Венесуэла Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на митинге в Каракасе Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

По его мнению, главную роль в «освобождении» Венесуэлы играет «внутреннее и внешнее давление».

Вторжение у порога

Между тем уже сегодня в столице Колумбии Боготе пройдет очередное заседание стран Группы Лимы, в которую входят представители 12 государств (Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили). В 2017 году эти страны подписали совместную декларацию, согласно которой они не признают Конституционную ассамблею Венесуэлы, созванную без предварительного референдума по инициативе Николаса Мадуро. По словам колумбийского президента Ивана Дуке, на встрече планируется обсудить усиление дипломатической блокады Каракаса. В заседании примет участие и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который затем планирует встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. При этом самопровозглашенный «президент» попал в Колумбию, несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы.

Как заявил один из ключевых деятелей оппозиции Хулио Борхес, вместе с Хуаном Гуайдо они потребуют от Группы Лимы «усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро».

Так или иначе «быстро и просто» лишить власти законного президента Венесуэлы военным путем у оппозиции и ее патронов во главе с США не получится, заверил «Известия» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, вмешательство Вашингтона во внутренние дела этой страны настолько очевидно, что американцам будет сложно объяснить причины интервенции.

Венесуэла Столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares

— Ситуация обостряется с каждым часом, и возможны любые провокации. Однако решатся ли американцы на военное вмешательство — еще вопрос. Мадуро — кто бы что ни говорил про фальсификации — избран народом. За него проголосовала как минимум половина населения. Насильственное отстранение действующего лидера может спровоцировать гражданскую войну. Об этом нужно помнить сценаристам из США и оппозиции. Ведь это всегда чревато кровопролитием, — сказал российский сенатор, добавив, что при негативном развитии событий появляется риск дестабилизации и других частей Латинской Америки.

После срыва плана по быстрому отстранению Николаса Мадуро тезис о «гуманитарной катастрофе» стал основой американского плана по смене власти в Венесуэле, считает эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

— Американское шоу на границе удалось. И формальный повод обсуждать способы «силовой» доставки гуманитарных грузов в Венесуэлу у них есть. Вопрос о прямом вооруженном вторжении США остается в силе. Особенно учитывая данные кубинских властей о переброске американских подразделений морской пехоты и спецназа к границам Венесуэлы, — сказал «Известиям» политолог.

Между тем далеко не все союзники США поддержали Хуана Гуайдо. Например, законным президентом Венесуэлы лидера оппозиции признают на данный момент 19 из 27 стран Евросоюза. Турция — участница НАТО — также пока на стороне Николаса Мадуро. Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН против силового сценария решительно выступили Россия и Китай.