США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 3 марта.

По его словам, Вашингтон пытается «собрать поддержку для мирной передачи власти» от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, которого поддерживают США.

«Я хотел бы видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — цитирует Болтона «РИА Новости».

Советник главы Белого дома добавил, что опубликовал в соцсети Twitter более 150 сообщений о Венесуэле в рамках «нового эксперимента в публичной дипломатии». Многие публикации написаны на испанском языке.

Также он не исключил, что Вашингтон будет придерживаться доктрины Монро, которая провозглашает ответственность США за Западное полушарие как сферу своего влияния.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границы с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.