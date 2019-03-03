В Венесуэле отшутились в ответ на введение американских санкций

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что отдал приказ направить в Вашингтон список высших офицеров, чтобы властям США было проще вводить санкции.

Госдепартамент США 1 марта сообщил о новых санкциях в отношении шести граждан Венесуэлы, а затем ввел дополнительные визовые ограничения против десятков должностных лиц, якобы ответственных за подрыв демократии в республике.

«Я приказал направить полный список высших офицеров и адмиралов вооруженных сил в министерство финансов США, чтобы облегчить им (американским властям. — «Известия») задачу», — иронично написал Лопес в Twitter.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.