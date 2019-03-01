США ввели визовые санкции против должностных лиц Венесуэлы

Власти США, сообщившие ранее 1 марта о новых санкциях в отношении шести граждан Венесуэлы, ввели дополнительные визовые ограничения против десятков должностных лиц, якобы ответственных за подрыв демократии в республике. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Госдепартаменте спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он отказался называть имена попавших в санкционный список венесуэльцев, поскольку эта информация является конфиденциальной. По его словам, Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможные ограничения в отношении «ближайших соратников» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет ТАСС.

Ранее 1 марта министерство финансов США добавило в санкционный список еще шесть граждан Венесуэлы, которых считают причастными к нарушению прав человека и другим злоупотреблениям.

Среди внесенных в список командующий национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано.

23 января на фоне акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.