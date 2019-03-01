Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на резолюцию США по Венесуэле

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

В документе США предложили провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением, но Россия распространила свой проект резолюции и предложила отстаивать суверенитет государства.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что в случае принятия документа США в истории сложился бы первый случай снятия легитимного президента. Позднее Совбез отверг проект российской резолюции.

Ранее, 28 февраля, Захарова назвала кровавым фарсом инициативу Вашингтона по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. План по прорыву границы государства под ее видом провалился, заявила дипломат.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.