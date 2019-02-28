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В МИД заявили о провале плана США по прорыву границы Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кровавым фарсом инициативу Вашингтона по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. План по прорыву границы государства под ее видом провалился, заявила дипломат во время брифинга 28 февраля.

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«Незаконная попытка прорвать венесуэльскую границу под предлогом провоза так называемой гуманитарной помощи была обречена на провал с самого начала», — цитирует ее «Интерфакс».

Организаторы попытки понимали, что нарушение границы должно пресекаться, однако это их не остановило, у них на руках «кровь погибших и пострадавших», отметила Захарова.

Она также добавила, что Москва не поддержит проект резолюции США по Венесуэле в Совете безопасности ООН. «Всё та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований», — приводит ее слова «РИА Новости».

25 февраля немецкая газета Frankfurter Allgemeine написала о провале попыток лидера оппозиции Хуана Гуайдо прийти к власти. По мнению журналистов, его призывы о содействии к международному сообществу говорят о его беспомощности. Издание отмечает, что глава государства Николас Мадуро может воспользоваться слабостью оппонента в своих интересах, пишет «Газета.ру».

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

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