Оппозиционеры атаковали венесуэльских военных на границе с Колумбией

Представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновений на границе с Колумбией.

Как передает «РИА Новости», протестующие начали кидать в сторону венесуэльской национальной гвардии «коктейли Молотова» и камни. В ответ военные применили слезоточивый газ.

21 февраля провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.