Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

Венесуэла полностью разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Об этом 23 февраля сообщает портал teleSUR со ссылкой на заявление президента страны Николаса Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, его страна на протяжении долгого времени была очень терпелива по отношению к Колумбии. Но он принял решение разорвать дипотношения, поскольку не может больше наблюдать за тем, как с их стороны готовится нападение на Каракас. Кроме того, Мадуро дал сутки всем колумбийским дипломатическим сотрудникам для того, чтобы покинуть Венесуэлу. Трансляция выступления Мадуро велась на его странице в Twitter.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.