Небензя рассказал о планах России на случай провокации США против Венесуэлы

В случае агрессии в отношении Венесуэлы со стороны США при доставке гуманитарной помощи Россия обратится в СБ ООН. Об этом заявил ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 22 февраля.

«Я надеюсь, что у нас не будет повода, но если для этого будет причина — да», — цитирует его агентство.

Со своим обещанием Небензя выступил по итогам встречи группы представителей более чем 50 стран ООН.

Он добавил, что группа была образована не только с целью поддержать законные власти Венесуэлы, но и для защиты международного права.

17 февраля сообщалось, что не менее трех самолетов США доставили гуманитарную помощь для Венесуэлы в приграничный колумбийский город Кукута, где находится один из центров распределения грузов.

Кроме того, лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти с манифестациями на улицы 23 февраля, чтобы поддержать инициативы о доставке гуманитарной помощи.