Россия не может оставить без помощи Донбасс, так как уже несколько лет Киев полностью блокирует регион. Заявил 20 февраля постпред РФ в ООН Василий Небензя, выступая на Генассамблее ООН.

«В отношении Донбасса <…> уже несколько лет действует полная экономическая, транспортная и энергетическая блокада. В этих условиях Российская Федерация не может не помогать населению юго-востока Украины выживать», –– приводит его слова «РИА Новости».

Небензя отметил, что именно из-за действий украинских властей Россия регулярно направляет в Донбасс гуманитарную помощь. Киев же не дает жителям региона возможности обеспечить себе нормальную жизнь.

Представитель России напомнил о словах украинского президента Петра Порошенко, обещавшего в 2014 году с помощью такой блокады «выиграть войну».

«У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Именно так мы выиграем эту войну», –– процитировал его Небензя, –– Хотелось бы поинтересоваться у присутствующих здесь европейцев, которые продвигают ценности многообразия. Считается ли это нормальным – угрожать применением военной силы против тех, кто отличается политическими взглядами и культурными обычаями?», –– спросил поспред.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против народа Донбасса, отказавшегося признавать итоги «майдана».

Ранее в среду Небензя назвал главное препятствие на пути к миру на Украине.