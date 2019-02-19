Прямой эфир

МИД заявил о «размораживании» Украиной ситуации в Донбассе

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России призвал «одернуть» руководство Украины, чтобы избежать военных авантюр в Донбассе. По словам дипломатов, в последнее время Киев начинает «размораживать» ситуацию в регионе, так как наблюдатели ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения.

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

«В нарушение Минских соглашений ВСУ применяют БПЛА для корректировки огня, продвигаются вглубь «серых зон», — говорится в сообщении МИДа, опубликованном 19 февраля.

Отмечается, что накануне в Донецке произошли три взрыва, два из которых были в непосредственной близости от места проживания наблюдателей ОБСЕ. Представители ведомства считают, что речь идет о «новом злодеянии».

«Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит Александр Захарченко», — добавляется в тексте.

В МИДе уверены, что «разморозка» ситуации в Донбассе происходит осознанно для запугивания местных жителей. Отмечается, что таким образом Киев пытается «переключить внимание избирателя» с проблем экономики и социальной сферы, гонений на духовенство и верующих УПЦ на военные действия в Донбассе.

«Всё это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко», — добавили в ведомстве.

1 февраля начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины Максим Комиссаров рассказал, что за время военных действий в Донбассе погибло около 2,5 тыс. мирных жителей. По его словам, среди погибших — 242 ребенка.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ прокомментировал пятую годовщину переворота на Украине
В МИД РФ назвали лицемерными планы США по доставке гумпомощи в Венесуэлу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017