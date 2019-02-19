МИД заявил о «размораживании» Украиной ситуации в Донбассе

МИД России призвал «одернуть» руководство Украины, чтобы избежать военных авантюр в Донбассе. По словам дипломатов, в последнее время Киев начинает «размораживать» ситуацию в регионе, так как наблюдатели ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения.

«В нарушение Минских соглашений ВСУ применяют БПЛА для корректировки огня, продвигаются вглубь «серых зон», — говорится в сообщении МИДа, опубликованном 19 февраля.

Отмечается, что накануне в Донецке произошли три взрыва, два из которых были в непосредственной близости от места проживания наблюдателей ОБСЕ. Представители ведомства считают, что речь идет о «новом злодеянии».

«Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит Александр Захарченко», — добавляется в тексте.

В МИДе уверены, что «разморозка» ситуации в Донбассе происходит осознанно для запугивания местных жителей. Отмечается, что таким образом Киев пытается «переключить внимание избирателя» с проблем экономики и социальной сферы, гонений на духовенство и верующих УПЦ на военные действия в Донбассе.

«Всё это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко», — добавили в ведомстве.

1 февраля начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины Максим Комиссаров рассказал, что за время военных действий в Донбассе погибло около 2,5 тыс. мирных жителей. По его словам, среди погибших — 242 ребенка.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.