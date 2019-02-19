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МИД РФ прокомментировал пятую годовщину переворота на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После поддержанного США и другими странами Запада государственного переворота в 2014 году Украина всё глубже погружается в пучину политического хаоса, национализма, коррупции и правового беспредела, сообщается 19 февраля на сайте МИДа России.

«За последние пять лет страну захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим мотивам. В большинстве случаев они не получают адекватной правовой оценки», — отметили в министерстве.

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В частности, дипломаты отметили, что киевский режим до сих пор не расследовал обстоятельства расстрела людей на Майдане в 2014 году, как и не стал выяснять обстоятельства массового убийства противников госпереворота в мае 2014 года в Одессе.

«Вопреки своим заявлениям о приверженности идеалам демократии, соблюдению прав и свобод человека, руководство Украины, по сути, объявило охоту на всех, кто имеет собственные, отличные от официоза, взгляды», — добавили в МИДе.

По мнению российских дипломатов, воинствующий шовинизм и ксенофобия были возведены в ранг официальной политики Киева.

6 февраля украинский экс-президент Виктор Янукович заявил, что прошедшие пять лет после государственного переворота в 2014 году стали самыми черными в истории независимой Украины.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. Верховная рада отстранила Януковича от власти, и он был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

С событиями в Киеве согласились далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя поддержали на референдуме присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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