Небензя назвал главное препятствие на пути к миру на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что реальным препятствием к миру на Украине стали ложь Киева и нежелание местных властей выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Еще точнее выражаясь, нежелание Киева вести диалог с собственным населением», — сказал он, выступая 20 февраля на заседании Генассамблеи по Украине.

Также Небензя прокомментировал выступление на заседании президента Петра Порошенко. По его словам, украинский лидер использовал международную площадку для своей предвыборной кампании. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

«Сегодня очень модно утверждать, что Россия highly likely («весьма вероятно» — с англ.) во всем виновата. Никаких доказательств для этого не требуется», — добавил Небензя, которого цитирует ТАСС.

В ходе своего выступления на заседании Генассамблеи Порошенко заявил, что пришло время лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Также он обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине. В связи с этим, по его мнению, вполне реальна полномасштабная война между двумя странами.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.