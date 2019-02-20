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Подозреваемых в продаже данных из баз МВД задержали на Украине

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Фото: национальная полиция Украины
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Несколько человек во главе с экс-начальником департамента национальной полиции Украины задержали в Киеве по подозрению в продаже служебных данных из баз МВД страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

По данным украинского МВД, бывший начальник одного из департаментов нацполиции в начале 2018 году вышел на пенсию, после чего разработал «схему незаконного обогащения путем незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и НПУ и незаконного использования информации с ограниченным доступом», пишет RT.

В ведомстве также отметили, что 47-летний подозреваемый привлекал двух действующих сотрудников правоохранительных органов для доступа к закрытым базам данных. Другими участниками преступного сообщества были бывшие полицейские. Незаконно полученная информация продавалась коллекторским агентствам, частным предпринимателям, а также банковским организациям и иным платежеспособным лицам. На вырученные средства экс-чиновник нацполиции приобрел в Киеве девять квартир.

4 февраля в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказали об активизации «черных коллекторов» в России.

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