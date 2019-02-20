Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом он заявил в среду, 20 февраля, в ходе дебатов Генассамблеи ООН «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в Нью-Йорке.

«Возможно, пришло время поставить Россию на место — начать с лишения ее права вето, по крайней мере когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?» — цитирует Порошенко «Интерфакс».

Лидер также напомнил, что в 1939 году Москва была исключена из Лиги наций «за свое агрессивное поведение». По его мнению, этот ход был «правильным и оправданным».

В январе Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН. По словам постпреда страны в организации Владимира Ельченко, это особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совбеза.

В Киеве неоднократно высказывались в пользу лишения России права вето в ООН. Делегация Украины призывала к этому, в частности, на состоявшихся в феврале прошлого года межправительственных переговорах по реформированию ООН. О необходимости лишения Москвы права вето в апреле заявлял Петр Порошенко.