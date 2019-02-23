ВМС Венесуэлы вышли на перехват корабля с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы отправились на перехват следующего из Пуэрто-Рико судна с гуманитарной помощью. Об этом 23 февраля сообщил венесуэльский журналист Виктор Амайя в своем аккаунте Twitter.

«Внимание. Они направили шесть кораблей Боливарианского флота, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, для перехвата судна, которое прибывает из Пуэрто-Рико с гуманитарной помощью для Венесуэлы», — написал он.

В этот же день стало известно, что первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал на территорию Венесуэлы.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции и отдал распоряжение закрыть участки государственной границы с рядом стран Латинской Америки.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права,так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.