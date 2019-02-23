Прямой эфир

ВМС Венесуэлы вышли на перехват корабля с гумпомощью

0
Фото: Global Look Press/Abigayle Lutz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные корабли Венесуэлы отправились на перехват следующего из Пуэрто-Рико судна с гуманитарной помощью. Об этом 23 февраля сообщил венесуэльский журналист Виктор Амайя в своем аккаунте Twitter.

«Внимание. Они направили шесть кораблей Боливарианского флота, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, для перехвата судна, которое прибывает из Пуэрто-Рико с гуманитарной помощью для Венесуэлы», — написал он.

С чужого голода: гумпомощь венесуэльцам доставят, несмотря ни на что
Противники Николаса Мадуро усиливают давление по всем фронтам

В этот же день стало известно, что первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал на территорию Венесуэлы.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции и отдал распоряжение закрыть участки государственной границы с рядом стран Латинской Америки.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права,так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Небензя рассказал о планах России на случай провокации США против Венесуэлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017