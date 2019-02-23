Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Военные Венесуэлы получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией, сообщается в Twitter командования.

«В исполнение инструкций главнокомандующего (Николаса) Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в сообщении.

Ранее 22 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию. Она также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить предоставлять территорию своей страны для действий США.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года.

Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.