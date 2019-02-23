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Гуайдо нарушил запрет на выезд из Венесуэлы и посетил концерт в Колумбии

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Фото: REUTERS/Marcelo Segura/Chilean Presidency
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Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо посетил Колумбию и заявил, что в этом ему помогли венесуэльские военные. Об этом сообщает портал 800 Noticias.

«Мы здесь, потому что в этом процессе участвовали и вооруженные силы», — сказал Гуайдо, ранее провозгласивший себя президентом Венесуэлы.

Он добавил, что приехал в Колумбию не для «попрошайничества», а для того, что осознать существующий кризис.

Гуайдо, которому Верховный суд Боливарианской Республики запретил выезд из страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходил благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, организованный американским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

В ходе концерта Гуайдо встретился с президентами Чили и Парагвая Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом, а также с главой Организации американских государств Луисом Альмагро.

Гуайдо будет участвовать в приеме гуманитарной помощи для Венесуэлы, которая сейчас складирована в районе Кукуты.

22 февраля в МИД России не исключили силовых провокаций в Венесуэле в связи с поставками якобы американской гуманитарной помощи.

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