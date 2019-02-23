Венесуэла закрыла три моста на границе с Колумбией

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию. Об этом 22 февраля она сообщила в своем Twitter.

Она также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить предоставлять территорию своей страны для действий США.

Помимо этого Родризес пообещала, что сообщение между странами восстановят после того, как закончатся «грубые насильственные действия» против Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасающийся провокации США и поставок оппозиции оружия под предлогом гумпомощи, закрыл границы с Бразилией и Колумбией.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Москва не исключила начала силовых провокаций в Венесуэле из-за поставок американской «гумпомощи».