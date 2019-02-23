Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии

Первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал 23 февраля на территорию Венесуэлы. Об этом в эфире телеканала TV Venezuela сообщила посол венесуэльской оппозиции в стране Мария Тереза Беландрия.

«Мы можем сообщить, что грузовик с гуманитарной помощью прошел границу, сейчас он находится на венесуэльской стороне. Мы этого добились, это большая победа», — цитирует ее «РИА Новости».

21 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что закрывает границу с Бразилией. Лидер объявил о своих намерениях после того, как власти страны пообещали направить гуманитарную помощь. Мадуро назвал доставку груза «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В этот же день лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.