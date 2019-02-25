Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам

Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.

«Если вы продолжите поддерживать этот режим (правительство Мадуро. — ред.), он только изолирует ваши страны на мировой арене», — цитирует «РИА Новости» выступление Пенса на саммите Группы Лимы в Боготе. По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о введении «еще более жестоких санкций» в отношении Мадуро.

Вице-президент США выразил поддержку провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо. Он призвал страны Группы Лимы заморозить активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA и передать контроль над активами Венесуэлы Гуайдо.

«Это важные шаги, которые уже сегодня должны быть поддержаны Группой Лимы и завтра сделаны вашими странами. Пришло время», — добавил Пенс.

Ранее 25 февраля США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него четырех губернаторов Боливарианской Республики. Речь идет о главе штата Сулия Омаре Прието, руководителе штата Апуре Рамоне Каррисалеса, губернаторе штата Варгас Хорхе Карнейро и главе штата Карабобо Рафаэле Лакава.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.