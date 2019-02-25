Президент Боливии обвинил власти США в намерении убить Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес заявил в понедельник, 25 февраля, что власти Соединенных Штатов планируют убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство ABI.

«Что говорит [Майкл] Помпео? Он говорит: «Дни Мадуро сочтены». Вчера вечером американский сенатор сказал: «Надо убить Мадуро». Если с Мадуро что-то случится, ответственными за это будут США», — сказал Моралес.

На своей странице в Twitter лидер Боливии также подтвердил опасения за жизнь президента Венесуэлы и осудил «угрозы убийства» в его отношении.

Ранее 25 февраля США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него четырех губернаторов Боливарианской республики. Речь идет о главе штата Сулия Омаре Прието, руководителе штата Апуре Рамоне Каррисалеса, губернаторе штата Варгас Хорхе Карнейро и главе штата Карабобо Рафаэле Лакава.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.