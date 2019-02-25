Пенс пообещал Гуайдо дальнейшую поддержку со стороны США

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

Ситуацию в Боливарианской Республике стороны обсудили на встрече в столице Колумбии в присутствии президента этой страны Ивана Дуке, пишет ТАСС в понедельник, 25 февраля.

«Мы должны настаивать на гуманитарной миссии. <…> Мы будем поддерживать вас, пока ваши свободы не будут восстановлены», — приводят слова Пенса журналисты, которые сопровождают его в зарубежной поездке.

В настоящее время в Боготе, помимо вице-президента США, находятся представители стран Группы Лимы. Они съехались туда, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле и, как рассказал Дуке, возможное усиление дипломатической блокады Боливарианской Республики.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Через несколько дней Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Каракаса.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между Национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.