Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде предрекли начало войны в Венесуэле из-за действий Гуайдо и США

0
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента, и США подготовить мировое сообщество к силовому свержению президента Николаса Мадуро ведет к началу гражданской войны. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации.

Однако «быстро и просто» лишить Мадуро власти военным путем у оппозиции и США не получится, так как американцам будет непросто объяснить военную интервенцию при столь очевидном вмешательстве в дела Венесуэлы.

«Ситуация обостряется с каждым часом, и возможны любые провокации. Однако решатся ли американцы на военное вмешательство — еще вопрос. Мадуро — кто бы что ни говорил про фальсификации — избран народом. Насильственное отстранение действующего лидера может спровоцировать гражданскую войну. Об этом нужно помнить сценаристам из США и оппозиции. Ведь это всегда чревато кровопролитием», — отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что при негативном развитии событий появляется риск дестабилизации и других частей Латинской Америки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переходят границы: действия Хуана Гуайдо и США грозят Венесуэле войной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео не исключил проведения военной операции в Венесуэле
Журналистка проекта RT Redfish была ранена в ходе протестов в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017