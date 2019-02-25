В Совфеде предрекли начало войны в Венесуэле из-за действий Гуайдо и США

Попытки лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента, и США подготовить мировое сообщество к силовому свержению президента Николаса Мадуро ведет к началу гражданской войны. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации.

Однако «быстро и просто» лишить Мадуро власти военным путем у оппозиции и США не получится, так как американцам будет непросто объяснить военную интервенцию при столь очевидном вмешательстве в дела Венесуэлы.

«Ситуация обостряется с каждым часом, и возможны любые провокации. Однако решатся ли американцы на военное вмешательство — еще вопрос. Мадуро — кто бы что ни говорил про фальсификации — избран народом. Насильственное отстранение действующего лидера может спровоцировать гражданскую войну. Об этом нужно помнить сценаристам из США и оппозиции. Ведь это всегда чревато кровопролитием», — отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что при негативном развитии событий появляется риск дестабилизации и других частей Латинской Америки.

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Переходят границы: действия Хуана Гуайдо и США грозят Венесуэле войной