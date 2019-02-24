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Журналистка проекта RT Redfish была ранена в ходе протестов в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Журналистка проекта телеканала RT Redfish, снимавшая сюжет о столкновениях на границе Венесуэлы и Колумбии, была ранена в ходе акций протеста. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщил телеканал в telegram-канале.

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«На нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты, — выжила чудом», — говорится в сообщении.

Мeдиаплатфoрма Redfish входит в структуру Ruptly — видеoагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования, а также создает документальные ленты.

23 февраля сообщалось о провале предпринятой попытки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по доставке гуманитарной помощи. Грузовики, направлявшиеся из Колумбии в Венесуэлу, были сожжены. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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