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Грузовик с гумпомощью сожжен на границе Колумбии и Венесуэлы

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Грузовик с гуманитарной помощью был сожжен на венесуэльской части международного моста на границе с Колумбией, пострадали не менее 10 человек. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил национальный телеканал VPI TV.

При этом депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Габи Арельяно что сожжены уже три грузовика из четырех, которые должны были пересечь границу с Венесуэлой, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что люди пытаются спасти гумпомощь из горящих машин.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну.

Официальный Каракас отрицает гуманитарный кризис в стране, который мог бы стать поводом для оказания гумпомощи. Более того, избранный президент Николас Мадуро назвав процесс доставки «дешевым шоу», призванным подорвать его власть.

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