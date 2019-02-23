Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке дьяволом. Такое заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников, сообщает 23 февраля ТАСС.
Он заявил, что у Дуке лицо ангела, и в это же время выразил желание потрепать президента Колумбии за щеки, говоря: «Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» Помимо этого, Мадуро отметил, что Колумбии не удастся справиться с Венесуэлой.
Ранее в этот же день сообщалось, что Венесуэла полностью разорвала дипломатические отношения с Колумбией. У дипсотрудников страны есть сутки, чтобы покинуть Каракас.
21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.
Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.
В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.