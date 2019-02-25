Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком

Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.

По данным издания EFE, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии.

Покидая Венесуэлу, консулы перешли границу пешком.

23 февраля венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией и дал дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. Такое решение принято из-за активного участия Боготы в попытках доставить американскую гумпомощь в Венесуэлу, несмотря на запрет Каракаса.

Глава колумбийского МИДа Карлос Ольмес Трухильо отметил, что страна как можно скорее организует отъезд своих дипломатов из-за опасений за их жизни и неприкосновенность.

23 января спикер венесуэльского парламента и глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Его легитимность признали США, Колумбия, Бразилия, Канада и ряд других стран.

Мадуро назвал такие действия попыткой поддержать госпереворот в стране.