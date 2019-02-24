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Власти Колумбии приказали вернуть грузовики с гумпомощью для Венесуэлы

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Фото: TASS/DPA/Benjamin Rojas
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Президент Колумбии Иван Дуке принял решение вернуть в страну уцелевшие грузовики с гуманитарной помощью, доставленные в Венесуэлу 23 февраля. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщил глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо на пресс-конференции в Кукуте.

«Дано распоряжение о возвращении грузовиков с (гуманитарной) помощью, за исключением тех, которые были сожжены», — цитирует его «РИА Новости».

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По словам Трухильо, гумпомощь будет доставлена обратно в центр сбора помощи в Кукуте. Он также подчеркнул, что колумбийские власти действовали в мирных целях, однако столкнулись с насилием со стороны правительства президента республики Николаса Мадуро.

Ранее 24 февраля сообщалось, что власти Колумбии намерены в ближайшее время организовать отъезд своих дипломатов из Венесуэлы из-за опасений за их неприкосновенность.

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии 23 февраля. В тот же день один из грузовиков был сожжен на венесуэльской части международного моста на границе двух стран. При этом депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Габи Арельяно заявила, что сожжены уже три грузовика из четырех, которые должны были пересечь границу. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

Отмечается, что люди пытались спасти гумпомощь из горящих машин. В Белом доме прокомментировали случившееся, назвав президента Николаса Мадуро и его правительство головорезами, которые решили уничтожить жизненно важную гумпомощь для народа. Также в США отметили, что таким образом Мадуро якобы «доказал свою нелегитимность и бесчеловечность».

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже назвали кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро посчитал доставку гумпомощи «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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