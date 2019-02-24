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Гуайдо заявил, что Уго Чавес не одобрил бы действия Мадуро

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо считает, что покойный лидер Боливарианской революции Уго Чавес не одобрил бы действия нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение 23 февраля лидер оппозиции выразил в своем Twitter.

По словам Гуайдо, якобы Мадуро «принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх».

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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