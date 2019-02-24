Гуайдо заявил, что Уго Чавес не одобрил бы действия Мадуро
Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо считает, что покойный лидер Боливарианской революции Уго Чавес не одобрил бы действия нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение 23 февраля лидер оппозиции выразил в своем Twitter.
По словам Гуайдо, якобы Мадуро «принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх».
21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.
Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.
В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.