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Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, которые вышли 23 февраля на Уолл Стрит и потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела республики.

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«Из Каракаса шлю свою благодарность народу Нью-Йорка, который вышел сегодня на улицы и попросил Дональда Трампа убрать руки от Венесуэлы. Спасибо вам огромное», — написал Мадуро в Twitter.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и подписал первый указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну.

Мадуро ранее запретил пропускать на территорию Венесуэлы иностранные грузы, опасаясь переброски оружия и помощи для оппозиции из США.

В результате при попытке гумконвоя проехать в страну со стороны Колумбии, начались столкновения. Пострадали более 300 человек.

Легитимность Гуайдо признали США, Канада, Колумбия, Бразилия и другие.

В Москве, поддержавшей Мадуро, призвали иностранные государства не вмешиваться во внутриполитический кризис в Венесуэле.

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