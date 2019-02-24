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Колумбия намерена как можно скорее отозвать дипломатов из Венесуэлы

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Фото: TASS/DPA
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Власти Колумбии намерены в ближайшее время организовать отъезд своих дипломатов из Венесуэлы из-за опасений за их неприкосновенность. Об этом 23 февраля заявил глава колумбийского МИДа Карлос Ольмеса Трухильо.

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«С целью сохранения жизни и неприкосновенности (дипломатических) чиновников (правительство) организует их отъезд в Колумбию как можно скорее», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Трухильо напомнил, что Богота не признает венесуэльского президента Николаса Мадуро легитимным и благодарна оппозиции за приглашение своим дипломатам остаться в Каракасе.

Ранее в субботу Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией и дал дипломатам сутки на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. По мнению президента, Богота готовит нападение на Каракас.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и уже подписал первый указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну.

Легитимность Гуайдо признали США, Канада, Колумбия, Бразилия и другие.

В Москве, поддержавшей Мадуро, призвали иностранные государства не вмешиваться во внутриполитический кризис в Венесуэле и не способствовать госперевороту.

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