Колумбия намерена как можно скорее отозвать дипломатов из Венесуэлы

Власти Колумбии намерены в ближайшее время организовать отъезд своих дипломатов из Венесуэлы из-за опасений за их неприкосновенность. Об этом 23 февраля заявил глава колумбийского МИДа Карлос Ольмеса Трухильо.

«С целью сохранения жизни и неприкосновенности (дипломатических) чиновников (правительство) организует их отъезд в Колумбию как можно скорее», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Трухильо напомнил, что Богота не признает венесуэльского президента Николаса Мадуро легитимным и благодарна оппозиции за приглашение своим дипломатам остаться в Каракасе.

Ранее в субботу Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией и дал дипломатам сутки на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. По мнению президента, Богота готовит нападение на Каракас.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и уже подписал первый указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну.

Легитимность Гуайдо признали США, Канада, Колумбия, Бразилия и другие.

В Москве, поддержавшей Мадуро, призвали иностранные государства не вмешиваться во внутриполитический кризис в Венесуэле и не способствовать госперевороту.