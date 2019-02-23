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Певица Шакира записала видеообращение к властям Венесуэлы

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Фото: Twitter.com
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Колумбийская певица Шакира записала видеообращение на испанском языке и призвала открыть границы Венесуэлы для доставки гуманитарной помощи в страну. Ролик размещен в Twitter.

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Артистка выразила поддержку народу Венесуэлы, который переживает один из тяжелейших кризисов в своей истории.

«Мы должны требовать открытия границ и пропуска гуманитарной помощи. <...> Нельзя позволить, чтобы политические интересы отдельных лиц были выше базовых потребностей народа. Только общими усилиями мы можем победить этот гуманитарный кризис, ставший худшим в Латинской Америке, и восстановить демократию в Венесуэле», –– заявила Шакира.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасающийся провокации США и поставок оппозиции оружия под предлогом гумпомощи, закрыл границы с Бразилией и Колумбией.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Москва не исключила начала силовых провокаций в Венесуэле из-за поставок американской «гумпомощи».

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