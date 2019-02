Певица Шакира записала видеообращение к властям Венесуэлы

Колумбийская певица Шакира записала видеообращение на испанском языке и призвала открыть границы Венесуэлы для доставки гуманитарной помощи в страну. Ролик размещен в Twitter.

Артистка выразила поддержку народу Венесуэлы, который переживает один из тяжелейших кризисов в своей истории.

«Мы должны требовать открытия границ и пропуска гуманитарной помощи. <...> Нельзя позволить, чтобы политические интересы отдельных лиц были выше базовых потребностей народа. Только общими усилиями мы можем победить этот гуманитарный кризис, ставший худшим в Латинской Америке, и восстановить демократию в Венесуэле», –– заявила Шакира.

I want to add my support for this initiative that aims to help the people of Venezuela, who are suffering one of the worst crises in their history. Shakhttps://t.co/phtYlIHbjT@VenezuelaAid #AidVenezuela #AyudaVenezuela #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/zdOtFqmOXz