Совбез ООН обсудит ситуацию в Венесуэле 26 февраля

Совет Безопасности ООН 26 февраля проведет заседание по ситуации в Венесуэле. Об этом рассказал дипломатический источник в организации.

Заседание будет открытым, сказал собеседник журналистов. При этом пока неясно, будут ли США выносить на рассмотрение своей проект резолюции по Венесуэле, передает ТАСС.

В проекте документа, имеющемся в распоряжении агентства, содержится призыв к проведению выборов президента Венесуэлы.

В проекте резолюции, подготовленном Москвой, предлагается провести переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве ряда стран региона.

Ранее 25 февраля президент Боливии Эво Моралес заявил, что Соединенные Штаты планируют убийство главы Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Моралеса, если с Мадуро что-то случится, ответственность за это будет нести Вашингтон.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал эти поставки предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы и в качестве предупредительной меры объявил о закрытии морской и воздушной границ с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре (входят в состав Королевства Нидерландов). Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и три моста, соединяющие Боливарианскую Республику с Колумбией, с которой Каракас также разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гумпомощи спровоцировала обострение ситуации в республике, в частности в противостоянии между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.