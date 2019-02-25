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Пенс призвал поддержать правительство Гуайдо и пообещал новые санкции для Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Американские власти в ближайшие дни планируют усилить санкции против Венесуэлы, Вашингтон призывает Группу Лимы заморозить все активы венесуэльской госкорпорации PDVSA и поддержать правительство Гуайдо, заявил в понедельник, 25 февраля, вице-президент США Майк Пенс, выступая в колумбийской столице Боготе на заседании Группы Лимы. Трансляция выступления Пенса велась на сайте Белого дома.

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«Мы призываем страны Группы Лимы немедленно заморозить активы PDVSA... передать право владения венесуэльскими активами в вашей стране от приспешников Мадуро к правительству Гуаидо», — сказал политик, передает «РИА Новости». Он уточнил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит более жесткие санкции против «коррумпированных финансовых институтов режима» президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Пенс также сообщил, что Белый дом намерен дополнительно выделить $56 млн тем латиноамериканским странам, которые оказывают помощь народу Венесуэлы.

«Несмотря на жестокость Мадуро, мы продолжим действовать... мы (США. — Ред.) ищем участки на границе (Венесуэлы. — Ред.), через которые мы бы могли направить гуманитарную помощь», — цитирует американского вице-президента ТАСС.

25 февраля США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него четырех губернаторов Боливарианской Республики. Речь идет о главе штата Сулия Омаре Прието, руководителе штата Апуре Рамоне Каррисалесе, губернаторе штата Варгас Хорхе Карнейро и главе штата Карабобо Рафаэле Лакаве.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран.

21 февраля лидер оппозиции, председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в республику. В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.

23 января Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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