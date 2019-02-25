США ввели санкции против четырех губернаторов Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него четырех губернаторов Боливарианской республики, сообщается на сайте Минфина США.

Речь идет о главе штата Сулия Омаре Прието, руководителе штата Апуре Рамоне Каррисалеса, губернаторе штата Варгас Хорхе Карнейро и главе штата Карабобо Рафаэле Лакава. Их активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены, а американцам запрещено иметь с ними какое-либо дело, в частности вести бизнес.

Ровно 10 дней назад американские власти внесли в санкционный список пять граждан Венесуэлы, среди которых глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэле Кеведо.

23 января на фоне акций протеста оппозиции спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Через несколько дней Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Каракаса.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, а также с Бразилией и Колумбией, с которой Каракас разорвал дипотношения.

23 февраля колонна грузовиков с американской гумпомощью прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. Поставка гупомощи спровоцировала обострение ситуации в республики, в частности в противостояние между национальной гвардией и сторонниками оппозиции Гуайдо в приграничных районах. В результате беспорядков несколько человек погибли, более 300 пострадали.